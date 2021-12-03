Pick Six: KSO staff predicts championship weekend
It is the final week of the season so it is a double-dose of Pick Six.
RECORDS
NELLY: 62-22
FAN: 54-30
DY: 51-33
Drew: 49-35
Flando: 46-38
CONFERENCE USA: WESTERN KENTUCKY VS UTSA
DY: UTSA
NELLY: UTSA
FLANDO: UTSA
FAN: UTSA
DREW: WESTERN KENTUCKY
PAC-12: OREGON VS UTAH
DY: UTAH
NELLY: OREGON
FLANDO: UTAH
FAN: UTAH
DREW: UTAH
BIG 12: BAYLOR VS OKLAHOMA STATE
DY: BAYLOR
NELLY: OKLAHOMA STATE
FLANDO: OKLAHOMA STATE
FAN: OKLAHOMA STATE
DREW: OKLAHOMA STATE
MAC: KENT STATE VS NORTHERN ILLINOIS
DY: NORTHERN ILLINOIS
NELLY: NORTHERN ILLINOIS
FLANDO: NORTHERN ILLINOIS
FAN: KENT STATE
DREW: KENT STATE
MOUNTAIN WEST: UTAH STATE VS SAN DIEGO STATE
DY: UTAH STATE
NELLY: SAN DIEGO STATE
FLANDO: SAN DIEGO STATE
FAN: SAN DIEGO STATE
DREW: SAN DIEGO STATE
SUN BELT: APPALACHIAN STATE VS LOUISIANA
DY: APPALACHIAN STATE
NELLY: APPALACHIAN STATE
FLANDO: APPALACHIAN STATE
FAN: APPALACHIAN STATE
DREW: LOUISIANA
SEC: GEORGIA VS ALABAMA
DY: GEORGIA
NELLY: GEORGIA
FLANDO: GEORGIA
FAN: GEORGIA
DREW: GEORGIA
AAC: HOUSTON VS CINCINNATI
DY: CINCINNATI
NELLY: CINCINNATI
FLANDO: CINCINNATI
FAN: CINCINNATI
DREW: CINCINNATI
BIG TEN: MICHIGAN VS IOWA
DY: MICHIGAN
NELLY: MICHIGAN
FLANDO: MICHIGAN
FAN: MICHIGAN
DREW: MICHIGAN
ACC: PITTSBURGH VS WAKE FOREST
DY: WAKE FOREST
NELLY: PITTSBURGH
FLANDO: WAKE FOREST
FAN: WAKE FOREST
DREW: WAKE FOREST