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PODCAST: Big win against Iowa State and Baylor on the horizon

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason and Alec discuss K-State's strong second half against Iowa State and what to expect against Baylor on Tuesday.

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