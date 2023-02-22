News More News
{{ timeAgo('2023-02-22 16:53:42 -0600') }} basketball Edit

PODCAST: Cats get mojo back, loving the Big 12, NCAA seeds & bioterrorism?

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason, Alec and Gabe from EMAW Online talk about K-State's win over Baylor and what comes next for the Wildcats.

Also Mason defends the Big 12 even more than it deserves and where could K-State ultimately end up in the NCAA, plus the matchup you want to see in Kansas City.

Finally stories on bio-terrorism from Mason and Alec.

EMAW ONLINE YOUTUBE LINK

EMAW ONLINE SPOTIFY LINK

EMAW ONLINE APPLE PODCASTS LINK

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}