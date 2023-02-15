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basketball
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PODCAST: Effort questioned in Norman and notes on new WR coach
Mason Voth
•
EMAWOnline
Managing Editor
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.
Mason and Alec discuss the K-State loss to Oklahoma and how it came to be, plus what needs to be fixed moving forward for the basketball team. At the end, a discussion on K-State's new wide receivers coach and how people should feel about the hire.
Some have reported having issues with the links to the podcast, if you have a problem, please message Mason or Alec on the message board. If you can't access the embedded links below, click each link to go directly to the page. Any breakdown with links is usually on the platform provider and not us, but we are always happy to help.
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