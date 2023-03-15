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PODCAST: K-State and NCAA Tourney Preview with SI's Kevin Sweeney

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason and Alec discuss K-State's draw of Montana State and what could lurk in the second round of the tournament with Kentucky, but first they are joined by Sports Illustrated's Kevin Sweeney to look at K-State, the East region and the NCAA Tournament as a whole.

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