News More News
{{ timeAgo('2023-02-13 11:06:13 -0600') }} basketball Edit

PODCAST: K-State beats themselves in Lubbock and needs to bounce back at OU

Mason Voth & Alec Busse
EMAW Online Staff

Mason and Alec break down the loss to Texas Tech for K-State and why it is bad for K-State, but doesn't make K-State a bad team. Plus Mason on Jerome Tang's greatest success this season and more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}