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PODCAST: Klein stays, OU/Texas leave in 2024 & Tech basketball preview

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason and Alec dive into three major topics for K-State, starting with Collin Klein's buzz for the Notre Dame offensive coordinator job, but ultimately staying at K-State. Also, a deep dive into the conference realignment news from the week that includes OU and Texas leaving early in 2024, plus the Pac-12 continues to fall behind. The show wraps up with a quick look at the basketball matchup between K-State and Texas Tech on Saturday.

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