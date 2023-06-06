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PODCAST: Lack of offseason success, panic level for 2023-2024?

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason breaks down the good and bad of K-State's offseason and what the expectations are starting to look like for 2023-2024. The biggest question, where is the concern level at and where does K-State go next?

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