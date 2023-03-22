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PODCAST: Michigan State and Sweet 16 Preview

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason Voth and Gabe Swartz break down what K-State did against Kentucky and how it translates to their second weekend of the NCAA Tournament. Thoughts on how the game with Michigan State goes. Then, a conversation with Mason, Alec and Carter Elliott from the MSU Rivals/Field of 68/Sleepers Media to get an inside look at the Spartans. Mason and Gabe close things out with some predictions.

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