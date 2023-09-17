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Podcast | Missouri recap

Grant Snowden and Jake Stephens
Staff

Following Kansas State's three-point loss to Missouri, EMAW Online's Grant Snowden and Jake Stephens recap the loss and the Big 12 Conference. They also break down the Week 4 schedule.

Listen to the full episode HERE.

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