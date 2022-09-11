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PODCAST: Missouri Recap & Look Around the Big 12/CFB

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

The debut of the EMAW Online Podcast is here. It gets started with Mason and Alec recapping the K-State win over Missouri, and checking out the other happenings in the Big 12/college football. Laughs and tears are shared for the Scott Frost situation in Lincoln.

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