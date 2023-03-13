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PODCAST: NCAA Tournament instant reactions

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason and Alec discuss K-State's draw in the NCAA Tournament and other notes around the upcoming week and K-State basketball.

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