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PODCAST: Previewing Iowa State and assessing K-State's tournament outlook

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason and Alec get ready for the rematch with Iowa State and take a look at how K-State's NCAA Tournament outlook has changed with the recent losing streak.

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