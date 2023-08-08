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PODCAST: Realignment thoughts from the Big 12, B1G and Pac-12 perspective

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason Voth from EMAW Online, Alec Busse from The Hoosier and Gabe Swartz from EMAW Online and KCTV5 discuss the realignment boom that happened again from a K-State grad, Illinois grad and Arizona State grad's perspective.

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