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PODCAST: Recapping K-State and the Big 12 from Media Days 2023

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

A look at some of the biggest news for K-State out of Big 12 Media Days and why the hunted instead of hunter mentality isn't just talk for the Wildcats. Plus a look around the rest of the league and what it means for the 2023 football season.

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