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PODCAST: Tang's extension, basketball opponents and TBT nostalgia

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

A look at Jon Rothstein's report on Jerome Tang that really wasn't anything special and something everyone already knew about, probably. Then taking a look at how the Big 12 basketball opponents worked out for K-State and others around the league. Finally some notes and thoughts about K-State's alumni team playing in TBT and the foolishness of George Kliavkoff in the Pac-12 continues to be laughable.

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