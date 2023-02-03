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PODCAST: Texas comes to town, offseason football notes and OU/Texas exit?

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason and Alec preview No. 7 K-State hosting No. 8 Texas, but first chat about football's recent visitors, newcomers speaking to the media and news that Texas and Oklahoma are in the Big 12 until 2025 from ESPN.

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