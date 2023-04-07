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PODCAST: Transfer Portal Talk

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason and Gabe break down the transfer portal's biggest names and how they relate to K-State, also what needs the Wildcats have and what their chances of executing in the portal are.

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