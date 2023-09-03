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Podcast | Week 1 recap

Grant Snowden and Jake Stephens
Staff

In our first podcast of the season, EMAW Online's Grant Snowden and Jake Stephens recap Saturday's impressive win over SEMO.

Listen to the full Week 1 Podcast HERE.


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