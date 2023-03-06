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basketball
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PODCAST: What to and not to takeaway from the loss to WVU, Big 12 Awards
Mason Voth & Alec Busse
EMAW Online Staff
Mason and Alec discuss the loss to West Virginia and why you shouldn't worry too much, but what about the loss does mean something moving forward. Also a look at Big 12 awards with who got snubbed and surprises, plus postseason projections.
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