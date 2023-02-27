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PODCAST: Win at OSU, seeding chances, Big 12 POTY candidates and more

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Mason and Alec dive into K-State's win on Saturday over Oklahoma State and what they liked from the game. Also, what it means for their chances at a top three seed in the NCAA Tournament, as well as a brief preview of Oklahoma for Senior Night in Manhattan. The show finishes with a discussion on Big 12 POTY and Mason's thoughts on the Pac-12's rumored TV partner, ION Television.

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