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Portal Prowl: Could K-State target Duke transfer Mark Mitchell
Kevin Fielder
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EMAWOnline
Publisher
Duke forward Mark Mitchell entered the transfer portal today after two seasons with the Blue Devils, according to reports.A native of Kansas City, Mitchell played in 32 games for Duke, starting in ...
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