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Ques Glover enters the transfer portal. What does it mean for K-State?
Kevin Fielder
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EMAWOnline
Publisher
Kansas State guard Ques Glover entered the transfer portal today, making him the fifth Wildcat to depart via the portal since it opened in the middle of March.Although Glover missed the beginning o...
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