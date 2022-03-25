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Rapid Recap: Defensive standouts in Spring

Thad Ward
Thad Ward (Kansas State Athletics)
Drew Galloway • KStateOnline
Staff Writer
@galloway__drew
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