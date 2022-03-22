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Rapid Recap: Scott Drew on what makes Jerome Tang a great hire

Scott Drew
Scott Drew (USA Today)
Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals
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