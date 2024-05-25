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Recruiting Round-up: K-State MBB offer JUCO guard; Cure sets Top 4
Kevin Fielder
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EMAWOnline
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After a relatively quiet period of high school recruiting for men's basketball and football with the transfer portal in full swing, things are beginning to heat up for the class of 2025.Beginning n...
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