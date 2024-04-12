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Recruiting: Thoughts on Linkon Cure, Bryson Hayes, and more
Kevin Fielder
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EMAWOnline
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It's crazy that Kansas State only has one football commitment for the 2025 recruiting class in April.It's not anyone's fault or for a lack of trying, but the schedules have changed for most recruit...
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