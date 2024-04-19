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Recruiting: Who is taking an official visit to K-State in the summer?
Kevin Fielder
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EMAWOnline
Publisher
After a busy stretch of visits during Kansas State's spring camp, the K-State coaching staff will get little time to "rest" before official visits.While official visits are not the most critical pa...
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