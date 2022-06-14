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Kansas State Wildcats football Chris Klieman Joe Klanderman Ekow Boye-Doe Daniel Green Julius Brents Eli Huggins
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football
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Spring Look Back: Defensive side of the ball
Derek Young
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KStateOnline
Recruiting Analyst
KSO has shared their recap of each position after observing spring football practice at Kansas State. While we weren't on hand to see a huge percentage of the reps, we did speak to many involved and gleaned observations from what was available to us.
DEFENSIVE END DEFENSIVE TACKLE LINEBACKER CORNERBACK SAFETY
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