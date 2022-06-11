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{{ timeAgo('2022-06-11 16:45:00 -0500') }} football Edit

Spring Look Back: Offensive side of the ball

Malik Knowles
Malik Knowles (USA Today)
Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
@dyoungrivals

KSO has shared their recap of each position after observing spring football practice at Kansas State. While we weren't on hand to see a huge percentage of the reps, we did speak to many involved and gleaned observations from what was available to us.

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