OFFENSE

Passing Stats
NAME GAMES PLAYED C/ATT YDS TD INT

Gage Stenger

2

14/21

297

5

0

Mikey Pauley

1

11/16

83

0

2

Avery Johnson

1

11/25

105

1

0
Rushing Stats
NAME GAMES PLAYED CARRIES YARDS TD

Gage Stenger

2

11

125

3

Mikey Pauley

1

18

161

2

Silas Etter

1

1

43

1

Jordan Perry

1

4

23

0

Cole Adams

2

3

31

0
Receiving Stats
NAME GAMES PLAYED RECEPTIONS YARDS TD

Mudia Reuben

2

5

88

0

Brayden Loftin

2

11

183

0

Sterling Lockett

1

3

34

1

Tyson Struber

1

8

141

3

Will Anciaux

1

3

26

0

Jaidyn Doss

1

2

13

0

Dae'vonn Hall

2

7

169

2

Cole Adams

2

11

196

4

DEFENSE

Defensive Stats
NAME GAMES PLAYED TACKLES (SOLO/ ASST) SACKS/ TFL INT/FR PBU/FF

Gage Stenger

1

1.5

0/0

0/0

0/0

AJ Hoffler

2

20

4/5

0/0

0/0

Tyson Struber

1

9

0/1.5

0/0

0/0

Jaiden Bender

1

2

0/0

0/0

0/0

Silas Etter

1

1

0/0

0/0

0/0

Tyler Gant

2

13

1.5/2

1/0

0/0

Jalen Klemm

1

5

0/0

0/0

0/0

VJ Payne

1

1

0/1

0/0

0/0

Jordan Perry

1

5

0/0

0/0

0/0