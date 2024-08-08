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Three young players to watch this season for Kansas State
Kevin Fielder
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EMAWOnline
Publisher
As fall camp has heated up for Kansas State, most of the talk has centered around veterans who are impressing coaches and ongoing position battles on the depth chart.However, fall camp can also be ...
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