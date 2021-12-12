Kansas State Basketball Bruce Weber Markquis Nowell Mark Smith
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basketball
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VIDEO: Mark Smith and Markquis Nowell after win against Green Bay
Grant Flanders
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