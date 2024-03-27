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Video: OC Conor Riley discusses spring camp with media
Kevin Fielder
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EMAWOnline
Publisher
Kansas State offensive coordinator and offensive line coach Conor Riley met with the media on Wednesday to discuss the beginning of fall camp, the offense, and other things.
The video of Riley's press conference is below.
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