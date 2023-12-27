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WATCH: Chris Klieman press conference ahead of Pop-Tarts Bowl

Kevin Fielder • EMAWOnline
Managing Editor
@TheKevinFielder

Kansas State head coach Chris Klieman and North Carolina State head coach Dave Doeren met with the media today ahead of tomorrow's Pop-Tarts Bowl.

Kick-off for the Pop-Tarts Bowl is scheduled for 4:45 p.m. central time in Orlando, Fla.

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