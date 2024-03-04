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Watch: Chris Klieman previews Kansas State's spring camp

Chris Klieman
Chris Klieman (Associated Press)
Kevin Fielder • EMAWOnline
Publisher
@TheKevinFielder

Kansas State head coach Chris Klieman met with the media today to discuss the Wildcats' upcoming spring camp.

"Ready to start spring ball," Klieman said. "Had a really good winter with [Director of Strength and Conditioning Trumain Carroll] and his staff. Putting on a lot of muscle mass, and guys getting stronger."

Spring camp will officially begin tomorrow, with a closed practice. Kansas State's spring game is scheduled for the middle of April.

Video of Chris Klieman's press conference is available below and on EMAWOnline's Youtube channel.

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