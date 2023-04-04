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WATCH: Highlights from K-State spring practice

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Get a look at some sights and sounds from K-State's open spring practice on Tuesday. Most clips feature the five quarterbacks, including 2023 signee Avery Johnson, getting their throws in.

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