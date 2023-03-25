News More News
{{ timeAgo('2023-03-25 20:44:17 -0500') }} basketball Edit

WATCH: Jerome Tang, players following Elite Eight loss to FAU

Alec Busse • EMAWOnline
Lead Reporter
@Alec_Busse
Alec Busse is a lead reporter for EMAW Online, the Kansas State website within the Rivals Network. Prior to his time covering Kansas State, Alec covered the Illinois Fighting Illini for Rivals.

Click ahead to about 47:52 to see Jerome Tang, Markquis Nowell and Nae'Qwan Tomlin's postgame press conference

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}