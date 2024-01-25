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Watch: Jerome Tang press conference following loss to Iowa State

Jerome Tang
Jerome Tang (© Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports)
Kevin Fielder • EMAWOnline
Publisher
@TheKevinFielder

Following some tense moments in Kansas State's loss to Iowa State on Wednesday, head coach Jerome Tang met with the media to discuss the game, the meeting between him and Iowa State head coach T.J. Otzelberger, and other notable topics.

The entire press conference, via our Iowa State site Cyclone Report, is available below.

Note: The press conference starts around the 4:17 mark.

***

Come join the conversation over at THE CAT CAVE FORUM.

Follow EMAW ONLINE on Twitter: @RivalsFielder, @EMAWOnline

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