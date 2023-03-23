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WATCH: K-State coaches, player react to Sweet 16 win

Alec Busse • EMAWOnline
Lead Reporter
@Alec_Busse
Alec Busse is a lead reporter for EMAW Online, the Kansas State website within the Rivals Network. Prior to his time covering Kansas State, Alec covered the Illinois Fighting Illini for Rivals.

Fast forward to about 12:23 to watch Jerome Tang, K-State player postgame press conference. Michigan State players and coach TOm Izzo speak shortly after.

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