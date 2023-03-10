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WATCH: K-State press conference following Big 12 Tournament loss

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Jerome Tang, Markquis Nowell, Desi Sills and Keyontae Johnson met with the media following the quarterfinal loss to TCU

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