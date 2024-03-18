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Watch: Kansas State head coach Jerome Tang discusses NIT
Kevin Fielder
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EMAWOnline
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Kansas State head coach Jerome Tang met with the media via Zoom today to discuss their upcoming appearance in the NIT.
Kansas State will play Iowa on the road to start the tournament. The game is scheduled for an 8 P.M. tip and will air on ESPN.
Video of Tang's presser is available below and on EMAWOnline's YouTube channel.
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