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Watch: Matt Wells, Conor Riley meet with media on Tuesday

Kevin Fielder • EMAWOnline
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@TheKevinFielder

Kansas State's newest offensive coordinators met with the media on Tuesday, marking the first time they held press conferences in an official setting.

Offensive coordinator and offensive line coach Collin Klein and co-offensive coordinator and quarterbacks coach Matt Wells both took the podium to discuss spring camp and the upcoming season.

Below are both of their interviews.

CONOR RILEY

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MATT WELLS

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