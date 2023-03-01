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WATCH: Press conferences from K-State win over Oklahoma

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

Due to postgame senior recognition, Oklahoma completed its media availability early. Therefore we have no video of Porter Moser's postgame comments.

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