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Alec Busse • EMAWOnline
Lead Reporter
@Alec_Busse
Alec Busse is a lead reporter for EMAW Online, the Kansas State website within the Rivals Network. Prior to his time covering Kansas State, Alec covered the Illinois Fighting Illini for Rivals.

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