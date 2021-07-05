 Kansas State Wildcats football basketball recruiting Jaren Kanak Dylan Edwards Camden Beebe Tyson Struber Bruce Weber
News More News
{{ timeAgo('2021-07-05 05:00:00 -0500') }} football Edit

Wildcat Weekly Review: June 29 - July 4

Jaren Kanak
Jaren Kanak
Colin Settle • KStateOnline
Staff Writer

JAKE CLIFTON COMMITS

Kansas State grabbed their ninth commit of the 2022 recruiting class on Friday evening when Owasso High linebacker Jake Clifton made his announcement. He picked the Wildcats over Minnesota, Illinois, Washington State and others.

A write-up of his decision was made by KSO's Drew Galloway.

VISIT RECAPS

The biggest question on everyone's mind is where is four-star recruit Jaren Kanak going to land.

He is the top athlete and prospect in the state of Kansas and has received additional offers from Alabama, Clemson, Georgia, Michigan, Oklahoma and others in addition to K-State.

Find out what the Sunflower State sensation thought of his visit to Manhattan last week here.


TURNBULL COMMITS TO BUTLER

Kansas State made an offer to Connor Turnbull last week, but the 6-foot-10 post from the St. Louis area ultimately decided to commit to Butler a few days ago.

NEW OFFERS

Bruce Weber and K-State made new offers to recruits Quion Williams and Gabe Cupps.

SHARP PERFORMANCE COMBINE

2022 Kansas State commit Tyson Struber showcased his talents at the Sharp Top Prospect Camp last week in Salina, along with 2023 offers Camden Beebe and Dylan Edwards.

Take a look at what Struber had to say about his performance on the campus of Kansas Wesleyan here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}