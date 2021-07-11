Wildcat Weekly Review: June 5 - July 11

TYRONE HOWELL COMMITS
Kansas State dipped into the Hutchinson Community College football pool yet again when they grabbing their second player from last year's national championship team. Tyrone Howell will come in along with Blue Dragon teammate Kingsley Ugwu.
It provides more depth for the K-State offense. A write-up of his decision was concocted by KSO's Derek Young.
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VISIT RECAPS
One of the final Kansas State visitors of June was top out-of-state target AJ Hoffler of the 2023 class.
Hoffler is currently listed at 6-foot-5, 240-pounds and is the younger brother of current K-State defensive end Ozzie Hoffler.
He has received 16 total offers from many schools aside from Kansas State, including Georgia Tech, Michigan, Michigan State, Ole Miss, West Virginia and more.
Find out what the Georgia product thought of his visit to Manhattan here.
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KANSAS STATE PICKED TO FINISH SEVENTH IN BIG 12
K-State was picked to finish seventh in the Big 12 in the preseason poll that was released last week.
Oklahoma was picked to win the Big 12 for the sixth straight year, with 386 points and 35 total first-place votes.
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BROOKS NAMED TO PRESEASON ALL-BIG 12 TEAM
The honors keep racking up for Phillip Brooks, as he was named to the preseason All-Big 12 team as a kick and punt returner.
Brooks also received All-American honors last season as a kick and punt returner but also as a preseason All-American for this upcoming season. Both of the honors were awarded by Phil Steele.
Brooks will enter the 2021 season ranking second in school history and tied for sixth in Big 12 history with three punt return touchdowns, which led players nationally last season.
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QUION WILLIAMS UPDATE
Three-star 2022 target Quion Williams gave insight on his thoughts of Bruce Weber and Kansas State in an update from KSO's Grant Flanders last week.
"He said he liked my dog mentality," Williams shared. "How I'm a leader. And he likes the way I'm able to be a guard."
See the entire update on Williams here.