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Winners and Losers of the Week: July 9

Skylar Thompson
Skylar Thompson (Getty Images)
Grant Flanders • KStateOnline
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