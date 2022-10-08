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2 Minute Drill - Iowa State

Mason Voth • EMAWOnline
Managing Editor
@TheRealMasonV
Covering Kansas State since 2017 and a background in radio, Mason joined the Rivals network in 2022 as Managing Editor of EMAW Online. He is also a 2020 K-State Alum.

The Wildcats pulled out a win in Ames and are 3-0 now, Mason Voth gives his quick thoughts after the game

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