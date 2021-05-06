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2022 Football Recruiting Trend Meter: May

Ikenna Ezeogu
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Derek Young • KStateOnline
Recruiting Analyst
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